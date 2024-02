Jiangsu Xinquan Automotive Trim Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Jiangsu Xinquan Automotive Trim-Aktie wird von der Redaktion in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 0,67 Prozent 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Ertragskraft des Unternehmens betrachtet. Mit einem aktuellen KGV von 32 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Jiangsu Xinquan Automotive Trim-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,14 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.