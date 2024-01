Jiangsu Wuzhong Industrial ist zurück!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führte, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen und die steigende Aufmerksamkeit führten jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhielt die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 26,44 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development-Aktie ein Durchschnitt von 8,01 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,16 CNH (+14,36 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 8,9 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development mit 28,87 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,38 Prozent kommt, liegt die Rendite von Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development mit 29,26 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.