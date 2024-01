Jiangsu Wuzhong Industrial Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development liegt bei 30,23, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development von 8,49 CNH mit +6,39 Prozent Entfernung vom GD200 (7,98 CNH) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,89 CNH auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität bei Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was die Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" bestätigt.