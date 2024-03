Jiangsu Wuzhong Industrial Aktie: Das ist die Höhe!

Investoren: Die Diskussionen über Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Aktienkurs im Branchenvergleich: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development eine Performance von -4,57 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -18,08 Prozent, was einer Outperformance von +13,51 Prozent für Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -20,18 Prozent. Das Unternehmen übertraf diesen Durchschnitt um 15,61 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Stärke Index (RSI): Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI für die Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (47,74) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI für Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development-Aktie beträgt derzeit 8,17 CNH, was einer Abweichung von +14,81 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (9,38 CNH) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (8,82 CNH) liegt mit einer Abweichung von +6,35 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.