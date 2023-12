Jiangsu Wuzhong Industrial Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen im Zusammenhang mit Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development können über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Diese Analyse liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,02 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (8,38 CNH) befindet sich auf einem ähnlichen Niveau (Unterschied +4,49 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,8 CNH) ergibt eine neutrale Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development liegt bei 86,11, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 68,28 und führt zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".