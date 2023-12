Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank liegt bei 42,86, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 55,32 und weist ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bank daher als "neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Bank daher eine "gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,44, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnittskurs der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,5 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,18 CNH, was einem Rückgang von 7,11 Prozent entspricht und daher eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 4,25 CNH eine ähnliche Tendenz. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank aufgrund dieser verschiedenen Analysekriterien als "neutral" bewertet.