Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,33, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Aktie jedoch um mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche der letzten 12 Monate liegt die Aktie deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,45 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,25 CNH liegt, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank-Aktie mit 4,06 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,47% auf. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank-Aktie daher sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis ein neutrales Rating, während die Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhält.