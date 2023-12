Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Simon Property":

Die Anlegerstimmung gegenüber der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Social Media Diskussionen zeigten, dass an sechs Tagen hauptsächlich positive Themen im Vordergrund standen, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen zeigten sich die Anleger neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergab sich ein Durchschnitt von 4,48 CNH für den Schlusskurs der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,08 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Zusätzlich wurde der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 4,22 CNH lag, nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank liegt bei 4, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Handelsbanken" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank-Aktie ergab eine Bewertung als "Schlecht", basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 für 25 Tage führte zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung.

Insgesamt erhält die Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung, eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse, eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik und eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht. Der Relative Strength-Index führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".