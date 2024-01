Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Aus technischer Sicht ist der Kurs der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank mit 4,26 CNH derzeit um +1,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,05 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank liegt mit einem Wert von 4,33 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank zeigt eine Ausprägung von 18,75, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,38, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".