Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank Aktie: Alles nach Plan!

Die Diskussionen über Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank liegt bei 4, was im Vergleich zu anderen Handelsbanken auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 67,35, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 4,47 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,09 CNH lag, was zu einer "-Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 4,21 CNH, was darauf hinweist, dass die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank gemäß der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird, während fundamentale Kriterien eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Die Bewertung anhand des RSI und der technischen Analyse ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, sowie eine "Neutral"-Bewertung.