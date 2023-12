Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jiangsu Eastern Shenghong ist in den letzten Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich in den dortigen Äußerungen wider und liefert einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie. In den Diskussionen standen besonders negative Themen im Vordergrund, wodurch die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 3 negative und 4 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jiangsu Eastern Shenghong als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 8,26. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Chemikalien liegt die Dividende von Jiangsu Eastern Shenghong bei 0,89 %, was niedriger ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,6 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,64 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,9 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Eastern Shenghong-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.