Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Jiangsu Eastern Shenghong zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 11,03 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 10,46 CNH liegt. Dies entspricht einer negativen Abweichung von -5,17 Prozent vom GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 9,52 CNH, was einer positiven Abweichung von +9,87 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um Jiangsu Eastern Shenghong zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist, während die Rate der Stimmungsänderung als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt momentan 32,03, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als neutral eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Themen zu Jiangsu Eastern Shenghong in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 4 negative Signale identifiziert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.