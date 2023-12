Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Jiangsu Eastern Shenghong liegt bei 20,88, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 68,81 und wird als „Neutral“ bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von „Gut“ führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Jiangsu Eastern Shenghong in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit und Diskussionen wird die Aktie als „Gut“ bewertet.

Die Dividendenrendite für Jiangsu Eastern Shenghong beträgt 0,89 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,23 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine „Neutral“-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Jiangsu Eastern Shenghong aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als „Schlecht“ bewertet. Der GD200 verläuft bei 11,65 CNH, während der Aktienkurs bei 9,36 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,66 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 9,98 CNH weist auf eine Abweichung von -6,21 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von „Schlecht“ führt.