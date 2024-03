Jiangsu Wenfeng Great World Chain Development wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wenfeng Great World Chain Development bei 2,14 CNH liegt, was einer Entfernung von -13,71 Prozent vom GD200 (2,48 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,26 CNH, was zu einem Abstand von -5,31 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wenfeng Great World Chain Development ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Wenfeng Great World Chain Development in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,73 Prozent gezeigt, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -12,24 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Wenfeng Great World Chain Development daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.