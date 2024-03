Jiangsu Welle Environmental Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Welle Environmental betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird.

Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 40,63, was darauf hindeutet, dass Welle Environmental weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Welle Environmental auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Welle Environmental bei 59, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Welle Environmental derzeit -6,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -17,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.