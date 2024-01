Jiangsu Welle Environmental Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne ermöglichen. Die RSI-Analyse von Welle Environmental basiert auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 34,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Welle Environmental weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,77, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Welle Environmental-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Welle Environmental beträgt derzeit 1,15 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Welle Environmental in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Welle Environmental auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Welle Environmental liegt mit einem Wert von 59,36 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.