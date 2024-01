Jiangsu Welle Environmental Aktie: Was könnte passieren?

Die Welle Environmental-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,2 CNH aufgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 4,36 CNH lag, was einer Abweichung von +3,81 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der Wert bei 4,31 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht um +1,16 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Welle Environmental-Aktie einen Wert von 17,07 für RSI7 und 49,49 für RSI25 auf. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte die Welle Environmental-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,22 Prozent, was eine Outperformance von +0,44 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 0,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Welle Environmental liegt bei 59, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.