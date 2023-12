Jiangsu Welle Environmental Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Welle Environmental Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, und dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in diesem Zeitraum vor allem mit den positiven Themen rund um Welle Environmental beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Wer derzeit in die Aktie von Welle Environmental investiert, kann eine Dividendenrendite von 1,18 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,34 Prozentpunkten darstellt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Welle Environmental-Aktie ein Durchschnitt von 4,2 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,14 CNH (-1,43 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, und auch hier erhält die Welle Environmental-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, und der RSI der Welle Environmental liegt bei 78,26. Dies wird als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und hier bewegt sich der RSI für die Welle Environmental bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".