Jiangsu Welle Environmental Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten 12 Monaten hat die Welle Environmental-Aktie eine Performance von 2,22 Prozent erzielt, was zu einer Outperformance von +1,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche führte. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Welle Environmental um 1,83 Prozent höher. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

Das Anleger-Sentiment für die Welle Environmental-Aktie ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt wurden vor allem positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Welle Environmental beträgt 59, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche als neutral eingestuft wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Welle Environmental-Aktie beträgt 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für die Welle Environmental-Aktie.

