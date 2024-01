Jiangsu Transimage Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Jiangsu Transimage hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -57,89 Prozent erzielt, was mehr als 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die mittlere Rendite 19,97 Prozent, wobei Jiangsu Transimage mit 77,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite von Jiangsu Transimage beträgt 0,2 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittelwert von 0,5 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiangsu Transimage festgestellt. Dies basiert auf einer erhöhten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, weshalb das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie positiv bewertet werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Transimage-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 24,61 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,22 CNH deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein anderes Bild, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Jiangsu Transimage-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse.