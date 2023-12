Jiangsu Transimage Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Jiangsu Transimage-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 25,55 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,46 CNH, was einem Unterschied von -19,92 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,88 CNH, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (-2,01 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik der Jiangsu Transimage-Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 67 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -57,89 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Unterperformance von 70,37 Prozent entspricht. In der Gesamtbetrachtung wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Jiangsu Transimage-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.