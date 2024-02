Jiangsu Transimage Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Dividendenrendite für Jiangsu Transimage beträgt derzeit 0,2 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,49 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Jiangsu Transimage eine Performance von -68,73 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -55,11 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit -50,61 Prozent unter dem Durchschnitt von -18,12 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionen über das Unternehmen abgenommen haben. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet, während das geringe Interesse der Anleger zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Transimage beträgt 45, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 0 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.