Jiangsu Transimage Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Jiangsu Transimage hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 17,35 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -75,23 Prozent für Jiangsu Transimage führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,51 Prozent im letzten Jahr, und Jiangsu Transimage lag 70,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Jiangsu Transimage. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Transimage daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Transimage-Aktie hat einen Wert von 65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,09) verglichen, und auch hier ist Jiangsu Transimage weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Transimage.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jiangsu Transimage derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz beträgt 0,82 Prozentpunkte (0,2 % gegenüber 1,02 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt.