Jiangsu Tongrun Equipment Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie von Jiangsu Tongrun Equipment wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 78,11 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche weist hingegen einen Wert von 0 auf. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete Jiangsu Tongrun Equipment eine Rendite von -40,6 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" mit einer Rendite von 5,36 Prozent liegt die Aktie mit einer Rendite von 45,95 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung bei Jiangsu Tongrun Equipment in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,59 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,63 CNH liegt, was einer Differenz von -5,79 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Differenz von +12,04 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.