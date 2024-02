Jiangsu Tongrun Equipment Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Jiangsu Tongrun Equipment-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Jiangsu Tongrun Equipment derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,65 CNH, während der Kurs der Aktie (15,6 CNH) um -0,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -2,92 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Jiangsu Tongrun Equipment-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 25 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.