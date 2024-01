Jiangsu Tongrun Equipment Aktie: War das schon alles?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Jiangsu Tongrun Equipment wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Jiangsu Tongrun Equipment in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 87,45 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 48,52, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25-Wert von 43 zeigt auch hier eine "Neutral"-Einstufung an.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Jiangsu Tongrun Equipment eine Performance von -27,94 Prozent, was eine Underperformance von -32,79 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 34,41 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.