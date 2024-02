Jiangsu Tongrun Equipment Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Tongrun Equipment liegt bei 75, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus Sicht fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Jiangsu Tongrun Equipment bei -42,09 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,14 Prozent, wobei Jiangsu Tongrun Equipment mit 33,96 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Jiangsu Tongrun Equipment mit 14,32 CNH inzwischen -10,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -9,02 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Jiangsu Tongrun Equipment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" verleiht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.