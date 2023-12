Jiangsu Tongrun Equipment Aktie: Finger Weg!

Die Aktie von Jiangsu Tongrun Equipment bietet Anlegern derzeit keine attraktive Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern. Mit einer Rendite von 0 % liegt sie 2,59 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger als erwartet ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -40,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" eine Underperformance von -46,97 Prozent bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Jiangsu Tongrun Equipment mit 48,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Sentiment und Buzz schneidet die Aktie jedoch gut ab. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, was auf eine positive Einschätzung hinweist. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt. Insgesamt erhält Jiangsu Tongrun Equipment daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 78,11 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Jiangsu Tongrun Equipment in Bezug auf Dividendenrendite und Performance im Vergleich zu anderen Aktien und Branchen unterdurchschnittlich abschneidet. Dennoch wird das positive Sentiment und Buzz sowie das neutrale fundamentale Rating berücksichtigt. Anleger sollten jedoch weitere Analysen durchführen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.