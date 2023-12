Jiangsu Tongrun Equipment Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Jiangsu Tongrun Equipment verzeichnet eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Was den Aktienkurs betrifft, liegt die Rendite von Jiangsu Tongrun Equipment mit -40,6 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 49 Prozent darunter. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 6,58 Prozent, wobei Jiangsu Tongrun Equipment mit 47,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Tongrun Equipment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,84 CNH lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 14,05 CNH um 16,57 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (+1,81 Prozent) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Jiangsu Tongrun Equipment 78, verglichen mit einem Durchschnitt von 0 in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.