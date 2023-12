Jiangsu Tianmu Lake Tourism Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI für die Jiangsu Tianmu Lake Tourism liegt bei 46,7, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiangsu Tianmu Lake Tourism diskutiert. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negativen Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Jiangsu Tianmu Lake Tourism insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefern. In diesem Fall weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Jiangsu Tianmu Lake Tourism in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Tianmu Lake Tourism-Aktie sowohl einen längerfristigen Durchschnitt von 24,73 CNH als auch einen kurzfristigeren Durchschnitt von 19,01 CNH aufweist. Der letzte Schlusskurs liegt dabei sowohl deutlich unter dem längerfristigen Durchschnitt als auch nahe dem kurzfristigen Durchschnitt. Dies führt zu einer unterschiedlichen Bewertung der Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren, nämlich zu einem "Schlecht"-Rating auf längerfristiger Basis und zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Jiangsu Tianmu Lake Tourism-Aktie daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.