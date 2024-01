G Willi Food Aktie: Das ist der nächste Hammer!

G Willi-food verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die im Durchschnitt um -5,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,76 Prozent für G Willi-food in diesem Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 157,45 Prozent, wobei G Willi-food 172,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält G Willi-food ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um G Willi-food in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird festgestellt, dass G Willi-food derzeit mit einem Wert von 22,22 überverkauft ist, was zu der Einstufung "Gut" führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Gut".

Die Dividendenrendite von G Willi-food beträgt derzeit 5,4 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 % für den "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Mit einer Differenz von nur 2,63 Prozentpunkten erhält die ausgeschüttete Dividende die Einstufung "Gut".