Jiangsu Tianmu Lake Tourism Aktie: Pleite oder Chance?

Die Jiangsu Tianmu Lake Tourism-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 24,2 CNH gehabt. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,37 CNH, was einer Abweichung von -24,09 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,82 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Tianmu Lake Tourism-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 41,82 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Jiangsu Tianmu Lake Tourism-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25, was im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als durchschnittlich betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Jiangsu Tianmu Lake Tourism-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength Index, der fundamentalen Kriterien und der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.