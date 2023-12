Jiangsu Tianmu Lake Tourism Aktie: Immer langsam!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag gab es hauptsächlich Diskussionen über positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Es wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Jiangsu Tianmu Lake Tourism gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie als "Schlecht" aufgrund dieser Entwicklung, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie mit einem Wert von 25,45 beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bewertet. Dies liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Jiangsu Tianmu Lake Tourism liegt bei 79,85, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Jiangsu Tianmu Lake Tourism mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.