Jiangsu Sunshine Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Jiangsu Sunshine verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,3 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" 39,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 5,29 Prozent, wobei Jiangsu Sunshine aktuell 37,59 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Sunshine liegt mit einem Wert von 75,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jiangsu Sunshine zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch wurden auch "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jiangsu Sunshine-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Bezug auf den längeren RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.