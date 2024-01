Jiangsu Sunshine Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Jiangsu Sunshine liegt bei 74,29, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 hat die Aktie derzeit eine Differenz von 0 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -1,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Jiangsu Sunshine eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Hinsichtlich der Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist Jiangsu Sunshine eine Rendite von -25,08 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,85 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Jiangsu Sunshine mit 29,92 Prozent deutlich darunter liegt. Aus diesen Zahlen resultiert eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Jiangsu Sunshine liegt bei 35,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,52, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führen diese Faktoren zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".