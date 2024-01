Jiangsu Sunshine Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Bei einer Dividende von 0,99 % liegt die Ausschüttung von Jiangsu Sunshine im Bereich Textilien Bekleidung und Luxusgüter im Vergleich zum Branchendurchschnitt (2,48 %) um 1,49 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Jiangsu Sunshine beträgt 74, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Sunshine eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Jiangsu Sunshine eine Performance von -25,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,23 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,31 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,93 Prozent, wobei Jiangsu Sunshine um 31,01 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.