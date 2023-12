Jiangsu Sunshine Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Jiangsu Sunshine verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,3 Prozent, was einem Branchenvergleich von -37,35 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche durchschnittlich um 5,05 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,58 Prozent erzielte, liegt Jiangsu Sunshine mit einer Unterperformance von 38,88 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen stärker beachtet als üblich und erfuhr eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Sunshine-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (55,17 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (61,29 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Jiangsu Sunshine derzeit eine Rendite von 1 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 2,59 % liegt. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.