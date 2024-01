Jiangsu Sunshine Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Jiangsu Sunshine-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 1 Prozent gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche weist eine Dividendenrendite von 2,56 auf, was zu einer Differenz von -1,57 Prozent zur Jiangsu Sunshine-Aktie führt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Jiangsu Sunshine-Aktie mit 1,99 CNH derzeit um -4,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,48 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangsu Sunshine-Aktie liegt bei 75,02, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Sunshine-Aktie liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,29), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Sunshine.