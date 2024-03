Jiangsu Sunrain Solar Energy Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Solareast-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,76 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 5,41 CNH lag, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 5,24 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,24 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Solareast-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Solareast eingestellt waren. In den letzten acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung zu verzeichnen war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Solareast daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Solareast in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -16,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit 16,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Solareast in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Solareast-Aktie mit einem RSI-Wert von 26,98 als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Gesamteinstufung von "Gut".