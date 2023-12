Jiangsu Sunrain Solar Energy Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der gleitende Durchschnittskurs der Solareast hat sich auf 5,92 CNH erhöht, während die Aktie selbst einen Kurs von 6 CNH erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +1,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 5,88 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +2,04 Prozent aufweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bleiben unverändert, daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie überwiegend positiv eingeschätzt wird. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Solareast diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Solareast liegt bei 52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,11 und bestätigt ebenfalls die Gesamteinschätzung als "Neutral". Daher kann die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft werden.