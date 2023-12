Jiangsu Sopo Chemical Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Der Aktienkurs von Jiangsu Sopo Chemical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite damit um 11,79 Prozent unter dem Durchschnitt von -8,22 Prozent. Auch im Bereich der Chemikalienbranche liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,22 Prozent, wobei Jiangsu Sopo Chemical aktuell 11,79 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jiangsu Sopo Chemical daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Sopo Chemical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,18 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,97 CNH liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,92 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,21 CNH) zeigt eine ähnliche Neutralität, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-3,33 Prozent).

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten darauf hin, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Jiangsu Sopo Chemical aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.