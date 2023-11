Jiangsu Sopo Chemical Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse der Jiangsu Sopo Chemical zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 7,34 CNH neutral bewertet wird, da er sich 0 Prozent vom GD200 (7,34 CNH) entfernt befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,22 CNH, was ebenfalls als neutral eingestuft wird, da der Abstand +1,66 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Aktienkurses der Jiangsu Sopo Chemical, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie angeht, so konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Somit erhält die Jiangsu Sopo Chemical auf dieser Basis ein insgesamt positives Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch eine Unterperformance von -15,69 Prozent in den letzten 12 Monaten, verglichen mit einem Durchschnittsrückgang von -5,54 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich mit dem "Materialien"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 10,14 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Schließlich werden auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger in die Bewertung einbezogen. Hier zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen positiv ausfallen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Jiangsu Sopo Chemical aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Jiangsu Sopo Chemical-Aktie, wobei die technische Analyse und der Branchenvergleich neutral bis negativ ausfallen, während das Sentiment und die Anlegerstimmung positiver bewertet werden.