Jiangsu Sopo Chemical Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Jiangsu Sopo Chemical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 7,15 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 7,3 CNH steht. Dies bedeutet eine Distanz von +2,1 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 7,27 CNH, was einen Abstand von +0,41 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Sopo Chemical liegt bei 22,81, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Das Gesamtergebnis für diese Kategorie ist daher "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt, was 12,83 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Chemikalienbranche beträgt -7,18 Prozent, und Jiangsu Sopo Chemical liegt aktuell 12,83 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.