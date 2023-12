Jiangsu Sopo Chemical Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Jiangsu Sopo Chemical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,26 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -11,74 Prozent für Jiangsu Sopo Chemical führt. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite -8,26 Prozent, wobei Jiangsu Sopo Chemical um 11,74 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung des Aktienkurses erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Aktivitäten von Jiangsu Sopo Chemical in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden dort hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,24 CNH für die Jiangsu Sopo Chemical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,05 CNH, was einem Unterschied von -2,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (7,21 CNH) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Somit wird die Jiangsu Sopo Chemical-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.