Jiangsu Sinojit Wind Energy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten zwei Wochen wurde die Jiangsu Sinojit Wind Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert in den letzten beiden Wochen. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut".

Die Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 3,86 CNH um +1,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +0,26 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Jiangsu Sinojit Wind Energy beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 68,18 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 49,21 im "Neutral"-Bereich. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für die Jiangsu Sinojit Wind Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Jiangsu Sinojit Wind Energy in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und den Relative Strength Index.