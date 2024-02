Jiangsu Sinojit Wind Energy Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Diskussionen rund um Jiangsu Sinojit Wind Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion ist somit der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Jiangsu Sinojit Wind Energy wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Jiangsu Sinojit Wind Energy liegt bei 53,06, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 bewegt sich bei 72, was als Indikator einer überkauften Situation gilt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Jiangsu Sinojit Wind Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jiangsu Sinojit Wind Energy-Aktie ein Durchschnitt von 3,74 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,82 CNH (-24,6 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,63 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,31 Prozent), wodurch die Jiangsu Sinojit Wind Energy-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.