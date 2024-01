Jiangsu Sihuan Biology löst Jubelsturm aus!

Die Jiangsu Sihuan Bioengineering-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,93 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,24 CNH liegt, was einer Abweichung von +10,58 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 3,37 CNH, was einer Abweichung von -3,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangsu Sihuan Bioengineering-Aktie mit einem Wert von 922,78 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Jiangsu Sihuan Bioengineering-Aktie mit 2,14 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 1,7 Prozent besser ab. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.