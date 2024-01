Jiangsu Sihuan Biology ist zurück!

In den letzten zwei Wochen gab es viele positive Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien über Jiangsu Sihuan Bioengineering. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Jiangsu Sihuan Bioengineering.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiangsu Sihuan Bioengineering, so ergibt sich, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (79,17 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (79,46 Punkte) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche erzielte Jiangsu Sihuan Bioengineering in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,85 Prozent. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie sogar um 4,14 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende ist Jiangsu Sihuan Bioengineering mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (1,5 %) niedriger zu bewerten, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.