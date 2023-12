Jiangsu Sihuan Biology Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung und das Gesprächsaufkommen in der Internet-Kommunikation können Aufschluss über die Entwicklung eines Unternehmens geben. In Bezug auf Jiangsu Sihuan Bioengineering hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch stark verschlechtert. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität in Bezug auf das Unternehmen gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Jiangsu Sihuan Bioengineering beträgt 922, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unter- noch überbewertet, was eine "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion zur Folge hat.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Jiangsu Sihuan Bioengineering-Aktie liegt bei 2,93 CNH, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3,27 CNH) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Mit einem aktuellen Wert von 90 gilt die Jiangsu Sihuan Bioengineering als überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 52, wodurch die Gesamtbewertung des RSI auf "Schlecht" fällt.