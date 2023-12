Jiangsu Sihuan Biology Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragslage und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Jiangsu Sihuan Bioengineering hat derzeit ein KGV von 922, während vergleichbare Unternehmen in der Biotechnologiebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Dies bedeutet, dass die Aktie von Jiangsu Sihuan Bioengineering aus fundamentaler Sicht weder überbewertet noch unterbewertet ist, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Sihuan Bioengineering als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 2,92 CNH, während der Aktienkurs (3,43 CNH) um +17,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet ebenfalls auf eine positive Wertentwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 3,23 CNH, was einer Abweichung von +6,19 Prozent entspricht. Auch dies weist auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,48 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Jiangsu Sihuan Bioengineering eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Sihuan Bioengineering-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.